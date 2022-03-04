Вратарь «Балтики» Латышонок доволен жеребьевкой 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок поделился мнением о жеребьевке 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Клуб сыграет с «Динамо».

«Предчувствий не было, а сыграть хотелось с командой премьер-лиги, — приводит слова игрока пресс-служба клуба. — Хорошо, что «Динамо». Отлично, что играем дома при поддержке своих болельщиков. Я думаю и надеюсь, что в Калининграде соберется полный стадион. Отдача будет запредельной. Полагаю, что мы можем с любой командой играть на равных.

Мне очень нравится их стиль игры. Очень качественные футболисты, тренер из Бундеслиги. Смотрел много матчей «Динамо»: атакующая команда, мобильная. Дают играть своим воспитанникам, тем же Тюкавину, Захаряну, Грулеву. Сейчас начнутся матчи ФНЛ — наберем форму. К игре с «Динамо» подойдем в оптимальном состоянии».

Матчи 1/4 финала Кубка России пройдут в период с 19 по 21 апреля.