Певец, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

«Легкой прогулки никогда не бывает, но у «Динамо» есть преимущество. Клуб сейчас хорошо укомплектован, начинает показывает хорошие результаты. Предыдущие игры с «Нижним Новгородом» и «Химками» по 3:0 это показали. «Балтика» не в самой лучшей форме. «Динамо» должен победить! Желаю удачи!» — сказал Лещенко «СЭ».

В 1/4 финала пройдут следующие матчи: ЦСКА — «Спартак», «Алания» — «Зенит», «Енисей» — «Рубин» и «Балтика» — «Динамо» (Москва).

Встречи пройдут в период с 19 по 21 апреля.