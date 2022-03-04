Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась впечатлениями жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России.

«Жеребьевка получилась замечательной. Нас ждут очень интересные четвертьфиналы. Чем закончится дерби? Сложно сказать, матч будет очень напряженным. Ваноли нужно сделать все, чтобы пройти в полуфинал. Но я думаю, что ЦСКА будет в этом кубковом дерби фаворитом. В этом сезоне им удалось дважды переиграть «Спартак», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее, 4 февраля, определилось, что в 1/4 финала пройдут следующие матчи: ЦСКА — «Спартак», «Алания» — «Зенит», «Енисей» — «Рубин» и «Балтика» — «Динамо» (Москва).

Встречи состоятся в период с 19 по 21 апреля.