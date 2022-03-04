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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:44

Смородская — о жеребьевке: «ЦСКА будет фаворитом в кубковом дерби»

Смородская отреагировала на результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России
Антон Иванов

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась впечатлениями жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России.

«Жеребьевка получилась замечательной. Нас ждут очень интересные четвертьфиналы. Чем закончится дерби? Сложно сказать, матч будет очень напряженным. Ваноли нужно сделать все, чтобы пройти в полуфинал. Но я думаю, что ЦСКА будет в этом кубковом дерби фаворитом. В этом сезоне им удалось дважды переиграть «Спартак», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее, 4 февраля, определилось, что в 1/4 финала пройдут следующие матчи: ЦСКА — «Спартак», «Алания» — «Зенит», «Енисей» — «Рубин» и «Балтика» — «Динамо» (Москва).

Встречи состоятся в период с 19 по 21 апреля.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Ольга Смородская
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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