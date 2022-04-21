Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко прокомментировал серию пенальти в четвертьфинале Бетсити Кубка России против «Зенита» (2:2, 6:5 — пен.).

«Перед пенальти Кругового я не заговаривал ворота, а вспомнил Андрея Бухлицкого, который штанги целовал, и решил сделать так же, побить их. Еще сказал Круговому: «Давай заканчивать. Подари праздник Осетии». Он мне никак не ответил. Думаю, психология повлияла, молодой игрок. Тем более на пенальти вратарь в беспроигрышной позиции: отбил — герой, не отбил — это пенальти, ничего страшного. Видимо, мое обращение как-то повлияло на него. Но не буду утверждать, лучше у него спросить.

Ощущалась ли разница в уровне? Конечно, это все-таки «Зенит» — чемпион последних трех лет, постоянный участник Лиги чемпионов с такими звездами и великолепными игроками. Тем слаще наша победа. Нам с ними играть было нелегко, но приятно, потому что они дают играть в футбол. В ФНЛ против нас играют «автобусом», от обороны, а «Зенит» нас во втором тайме, грубо говоря, повозил. Мы хотим играть в футбол и будем в него играть», — приводит слова Солдатенкова Sport24.

«Алания», как и «Спартак», «Динамо» и «Енисей», вышла в полуфинал Кубка России. Жеребьевка состоится 21 апреля и начнется в 20.55 мск. Полуфинальные матчи пройдут 11 и 12 мая.