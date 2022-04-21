Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу Владимира Москалева в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» (0:1).

«Каких-то ошибок в ключевых эпизодах матча арбитр не совершил. И пенальти, и вторая желтая карточка не вызывают вопросов. Да, ее показали с помощью ВАР, но решение правильное. Момент с Мухиным? ВАР может позвать арбитра, когда считает, что есть возможная карточка. Дальше уже арбитр в праве показать желтую. Похожий момент был с Мешковым недавно. Вы же видите, что даже у проигравшей стороны нет особых вопросов к судейству. Какие-то ошибки всегда бывают, но нельзя сказать, что арбитр не справился с работой», — сказал Николаев «СЭ».

«Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России вместе с «Динамо», «Енисеем» и «Аланией». Жеребьевка состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.