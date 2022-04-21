Советник Федуна Камоцци: «Спартак» выиграет Кубок, но нужно опасаться «Алании»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Весь матч прошел хорошо! Было выбрано правильное направление. Красно-белые отлично показали себя, хоть и не без доли везения. Теперь считаю, что «Спартак» выиграет Кубок России. Но нужно опасаться «Алании», — приводит «Чемпионат» слова Камоцци.

«Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России вместе с «Динамо», «Енисеем» и «Аланией». Жеребьевка состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.