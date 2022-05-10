Вратарь «Алании» рассказал, что в серии пенальти с «Зенитом» уговаривал игроков не забивать ему

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко в интервью «СЭ» рассказал, что в мачте четвертьфинала Кубка России против «Зенита» в серии пенальти разговаривал с игроками соперника.

— Когда вратарь начинает серию пенальти — это неожиданно. Как вы в команде к этому пришли?

— Когда прозвучал финальный свисток, я чуть ушел в себя, настроился и начал себя готовить. И подошел к команде, к тренерам. Списка у нас не было. Спартак Артурович спросил, кто готов бить. Сказал: «Давайте я пробью первым!» И тренер сказал, что все, я буду начинать серию.

— Дугласу перед ударом ты показал, что будешь прыгать в левый угол. Были ли еще какие-то уловки?

— Я с каждым игроком «Зенита» перед ударом разговаривал. Каждому что-то говорил. Просто не видно было в трансляции.

— Как это было?

— Сергееву и еще одному игроку «Зенита» сказал: «Давай не забивай по-братски, подари нам!»

— Круто!

— Да Сергеев надоел потому что! В каждом матче против меня забивает, постоянно с голом. И опять забил: я прострел прервал, он в другую сторону ногу выставил. Вообще уникальный нападающий, надо с ним в одной команде играть, чтобы он мне не забивал!

А жест с Дугласом — такое я делал в матче с Хабаровском, тоже показывал, что буду прыгать в правый, но прыгнул в левый и отбил.

20 апреля «Алания» выиграла серию 11-метровых в матче с «Зенитом» со счетом 6:5 и вышла в полуфинал турнира.

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