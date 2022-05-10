Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 14:40

Вратарь «Алании» рассказал, что в серии пенальти с «Зенитом» уговаривал игроков не забивать ему

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ростислав Солдатенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко в интервью «СЭ» рассказал, что в мачте четвертьфинала Кубка России против «Зенита» в серии пенальти разговаривал с игроками соперника.

— Когда вратарь начинает серию пенальти — это неожиданно. Как вы в команде к этому пришли?

— Когда прозвучал финальный свисток, я чуть ушел в себя, настроился и начал себя готовить. И подошел к команде, к тренерам. Списка у нас не было. Спартак Артурович спросил, кто готов бить. Сказал: «Давайте я пробью первым!» И тренер сказал, что все, я буду начинать серию.

— Дугласу перед ударом ты показал, что будешь прыгать в левый угол. Были ли еще какие-то уловки?

— Я с каждым игроком «Зенита» перед ударом разговаривал. Каждому что-то говорил. Просто не видно было в трансляции.

— Как это было?

— Сергееву и еще одному игроку «Зенита» сказал: «Давай не забивай по-братски, подари нам!»

— Круто!

— Да Сергеев надоел потому что! В каждом матче против меня забивает, постоянно с голом. И опять забил: я прострел прервал, он в другую сторону ногу выставил. Вообще уникальный нападающий, надо с ним в одной команде играть, чтобы он мне не забивал!

А жест с Дугласом — такое я делал в матче с Хабаровском, тоже показывал, что буду прыгать в правый, но прыгнул в левый и отбил.

20 апреля «Алания» выиграла серию 11-метровых в матче с «Зенитом» со счетом 6:5 и вышла в полуфинал турнира.

Полное интервью Ростислава Солдатенко «СЭ» читайте здесь

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Ужас по имени «Тосно», «слив» Глушакова и начало «смуты». Вспоминаем последний полуфинал Кубка России с участием «Спартака»
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
«Динамо» — «Алания»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 11 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Анзор Кавазашвили: «Алания» может показать искусство северо-кавказского футбола в матче с «Динамо»
«Просил Сергеева: «Давай не забивай по-братски». Интервью вратаря «Алании», который выбил «Зенит» из БЕТСИТИ Кубка России
«Динамо» — «Алания»: смотреть прямую трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России
«Динамо» — «Алания»: прогноз Аленичева на матч БЕТСИТИ Кубка России
Булыкин о «Динамо»: «Единственная возможность порадовать болельщиков — выйти в финал БЕТСИТИ Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Алания»: смотреть прямую трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России

Анзор Кавазашвили: «Алания» может показать искусство северо-кавказского футбола в матче с «Динамо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости