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Анзор Кавазашвили: «Алания» может показать искусство северо-кавказского футбола в матче с «Динамо»

Прогноз Анзора Кавазашвили на матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания»
Георгий Скобликов
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания».

«Алания» настолько красиво обыграла своих соперников, грозных чемпионов России, что они могут показать искусство северо-кавказского футбола и в матче с «Динамо». Играют они амбициозно, прилично. Главное, чтобы они выдержали в физическом плане, чтобы устояли два тайма под нажимом соперника. «Динамо» потеряло все шансы на чемпионство, боятся упустить серебро. У них есть возможность выиграть кубок, но это ничего не даст кроме записи в истории. Но я хочу видеть в «Лужниках» «Динамо» и «Спартак», потому что этим матчем в свое время открывали начало сезона", — сказал Кавазашвили «СЭ».

Матч «Динамо» — «Алания» пройдет сегодня, 10 мая, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
10 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Алания

Анзор Кавазашвили
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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