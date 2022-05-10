Анзор Кавазашвили: «Алания» может показать искусство северо-кавказского футбола в матче с «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания».

«Алания» настолько красиво обыграла своих соперников, грозных чемпионов России, что они могут показать искусство северо-кавказского футбола и в матче с «Динамо». Играют они амбициозно, прилично. Главное, чтобы они выдержали в физическом плане, чтобы устояли два тайма под нажимом соперника. «Динамо» потеряло все шансы на чемпионство, боятся упустить серебро. У них есть возможность выиграть кубок, но это ничего не даст кроме записи в истории. Но я хочу видеть в «Лужниках» «Динамо» и «Спартак», потому что этим матчем в свое время открывали начало сезона", — сказал Кавазашвили «СЭ».

Матч «Динамо» — «Алания» пройдет сегодня, 10 мая, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.