Яка Бийол: «Нужно сыграть со «Спартаком» еще лучше, чем в чемпионате»

Полузащитник «ЦСКА» Яка Бийол высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России.

«Только сыграли со «Спартаком», и впереди новый, теперь уже кубковый матч. Игры с красно-белыми — очень важные, их все ждут, а футболисты всегда настраиваются по-особенному. В последнем дерби мы показали очень хороший футбол, и теперь дома на нашем стадионе нужно сыграть еще лучше, повторить этот результат. Если нам это удастся — все будет хорошо», — цитирует Бийола сайт армейцев.