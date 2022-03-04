Яка Бийол: «Нужно сыграть со «Спартаком» еще лучше, чем в чемпионате»
Полузащитник «ЦСКА» Яка Бийол высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России.
«Только сыграли со «Спартаком», и впереди новый, теперь уже кубковый матч. Игры с красно-белыми — очень важные, их все ждут, а футболисты всегда настраиваются по-особенному. В последнем дерби мы показали очень хороший футбол, и теперь дома на нашем стадионе нужно сыграть еще лучше, повторить этот результат. Если нам это удастся — все будет хорошо», — цитирует Бийола сайт армейцев.
ЦСКА и «Спартак» играли друг против друга 26 февраля в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ-2021/22. Победу в матче одержали армейцы со счетом 2:0 .
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