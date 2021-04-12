Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Губернатор Нижегородской области уверен, что финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет на высочайшем уровне

20:14
Теги:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Нижний Новгород проведет финал БЕТСИТИ Кубка России по футболу на самом высоком уровне.

«Стадион «Нижний Новгород» уже принял много ярких спортивных мероприятий мирового уровня, включая матчи чемпионата мира по футболу и Суперкубок России по футболу. К сожалению, эту работу приостановила пандемия. Сейчас мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, в том числе это касается массовых мероприятий.

В Нижнем Новгороде активно развивается и футбольная жизнь, делаются успехи в профессиональном спорте. Все это позволяет говорить о том, что есть все возможности провести финал кубка на самом высоком уровне. Важно и то, что Нижний Новгород отмечает в этом году свое 800-летие. Спортивные события становятся важной частью событийного ряда», - цитирует Никитина ТАСС.

12 апреля стало известно, что финальный матч БЕТСИТИ Кубка России пройдет 12 мая на стадионе «Нижний Новгород».

В финале сыграют победители пар «Ахмат» — «Крылья Советов» и «Локомотив» — ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11127141

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Опрос

проголосовало: 14055
Все опросы
Кто выиграет Кубок России?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — 1/2 финала, пары, расписание и результаты матчей