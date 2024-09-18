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Сегодня, 12:18

Масалитин: «ЦСКА должен прервать серию из поражений в матчах с «Краснодаром» сегодня»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча армейцев с «Краснодаром» в рамках 4-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Думаю, что ЦСКА должен прервать серию из поражений в матчах с «Краснодаром» сегодня, если, конечно у команды стоит задача выиграть в Кубке России. Думаю, что на эту игру команда может выйти основным составом, потому что при неудачных раскладах армейцы могут вообще вылететь из турнира, а если займут второе место в группе, то, вроде как, выходят на «Зенит» в плей-офф. Плюс, хотелось бы, чтобы сегодня команда, наконец, одержала победу над топ — соперником в этом сезоне. Как правильно было замечено, наметилась неприятная тенденция — проигрывать прямым конкурентам, что всегда очень неприятно. Поэтому здесь и сейчас надо начинать побеждать», — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА и «Краснодар» проведут матч 4-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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