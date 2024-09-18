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«Акрон» — «Факел»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Акрон» сыграет с «Факелом» в Кубке России 18 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

«Акрон» и «Факел» встретятся в матче группы D Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 16.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Факел» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории личных встреч счет 3-3.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
18 сент, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
Факел

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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