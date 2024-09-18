ЦСКА и «Краснодар» сыграют в матче Кубка России 18 сентября

ЦСКА и «Краснодар» проведут матч 4-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на телеканале и сайте «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 18:15 мск, за 45 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события противостояния ЦСКА — «Краснодар» доступны в нашем матч-центре.

«Краснодар» лидирует в группе C с 9 очками, ЦСКА с 5 очками занимает второе место. Соперники встречались в Краснодаре 15 августа, «быки» одержали победу с минимальным счетом 1:0.