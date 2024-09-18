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ЦСКА — «Краснодар»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.15

ЦСКА и «Краснодар» сыграют в матче Кубка России 18 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Краснодар» проведут матч 4-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на телеканале и сайте «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 18:15 мск, за 45 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события противостояния ЦСКА — «Краснодар» доступны в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
18 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

«Краснодар» лидирует в группе C с 9 очками, ЦСКА с 5 очками занимает второе место. Соперники встречались в Краснодаре 15 августа, «быки» одержали победу с минимальным счетом 1:0.

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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