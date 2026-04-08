Кечинов ожидает интересный матч в исполнении «Зенита» и «Спартака»: «Не исключаю наличия потасовки сегодня»

Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Интересный матч будет! Обязательно увидим забитые мячи. На данный момент фаворита в этой встрече я не вижу. У «Зенита» есть маленькое преимущество за счет домашнего поля. Но такие игры всегда оцениваются как 50 на 50. Не исключаю наличия потасовки сегодня. Футбол — игра эмоциональная», — сказал Кечинов «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в среду, 8 апреля, и начнется в 20.45 (мск).

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