Российский космонавт Прокопьев рассказал, за какую футбольную команду болеют в космосе

Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса» Сергей Прокопьев рассказал «СЭ», за какую футбольную команду болеют в космосе.

«В космосе болеют за красивый футбол. Но на чемпионате мира, например, болели только за Россию! В основном смотрели игры в записи, но бывали варианты, что смотрели в прямом эфире», — сказал Прокопьев «СЭ».

Прокопьев 8 апреля присутствует на матче «Динамо» — «Краснодар» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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