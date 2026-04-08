«Зенит» — «Спартак»: трансляция матча Кубка России

«Зенит» и «Спартак» встретятся в рамках 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 8 апреля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

08 апреля, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«Зенит» в Пути регионов победил «Балтику» (1:0) и «Динамо» Махачкала (1:0). «Спартак» проиграл по сумме двух встреч «Динамо» (2:5, 1:0) и перешел из Пути РПЛ в Путь регионов.