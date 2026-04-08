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«Зенит» — «Спартак»: трансляция матча Кубка России

«Зенит» и «Спартак» сыграют в 1/2 финала Пути регионов Кубка России 8 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Соболев (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» и «Спартак» встретятся в рамках 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 8 апреля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
08 апреля, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«Зенит» в Пути регионов победил «Балтику» (1:0) и «Динамо» Махачкала (1:0). «Спартак» проиграл по сумме двух встреч «Динамо» (2:5, 1:0) и перешел из Пути РПЛ в Путь регионов.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча Кубка России 8&nbsp;апреля 2026 года.«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

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ФК Спартак (Москва)
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