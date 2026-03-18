Ивлев — о Ролане Гусеве: «Главное, чтобы дальше все было успешно»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев оценил работу Ролана Гусева на посту главного тренера команды.

— В чем феномен Гусева?

— Главное, что у него есть доверие команды и руководства клуба. Главное, чтобы дальше все было успешно.

— Что значит успешно? Это означает победу в Кубке?

— Кубок — наша цель!

18 марта «Спартака» и «Динамо» проводят ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч завершился победой бело-голубых со счетом 5:2.