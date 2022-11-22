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«Урал» — ЦСКА: Заболотный выйдет в стартовом составе, Акинфеев и Чалов остались в запасе

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Урал» и ЦСКА объявили составы на матч 5-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.

В стартовом составе армейцев выйдет нападающий Антон Заболотный. Форвард Федор Чалов, который на прошлой неделе досрочно покинул расположение сборной России из-за болезни, остался в запасе.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бевеев, Ранджелович, Сунгатулин, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви.

Запасные: Алексеев, Герасимов, Шатов, Железнов, Гогличидзе, Быковский, Мамин, Татаринов, Филипенко.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Боков, Фукс, Чалов, Ушаков, Щенников, Яковлев, Каптилович, Мендес, Лукин, Сливин.

Матч «Урал» — ЦСКА состоится во вторник, 22 ноября и начнется в 15.00 по московскому времени. Армейцы лидируют в группе D с 9 очками, опережая идущих вторыми екатеринбуржцев по дополнительным показателям.

Кубок России. Группа D
22 нояб, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

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ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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