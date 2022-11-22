Безуглов: «Можно считать, что Дивеев уже полностью восстановился»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков московской команды перед матчем 5-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России с «Уралом».

«У Адольфо Гайча позавчера была высокая температура. Вчера вечером температура нормализовалась, пока остаются небольшие симптомы вирусной инфекции. Наблюдаем, проводим лечение. Если все будет хорошо, будет тренерский штаб будет рассматривать вопрос о его участии в матче с «Сочи».

Игорь Дивеев тоже уже в работе. Можно считать, что он уже полностью восстановился и будет готовиться к сезону в спокойном режиме", — сказал Безуглов в интервью клубной пресс-службе.

ЦСКА сыграет с «Сочи» в рамках Кубка России 26 ноября. Начало встречи — 16.00 по московскому времени.