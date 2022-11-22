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Защитник ЦСКА Лукин: «Сделаем все возможное, чтобы занять место, на котором должны находиться»

Лукин поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА в Кубке России против «Урала»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с корреспондентом «СЭ» после открытия Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Урала».

— Впереди матч с «Уралом» в Кубке России. Ожидаете, что сыграете?

— Ожидания чтобы команда выиграла и прошла дальше с первого места. Будет ли Федотов ротировать состав? Ничего не говорил. Будем работать, чтобы попасть в стартовый состав.

— Как выигрывать конкуренцию?

— Смотрю на это положительно. Сделаю все, чтобы выиграть конкуренцию. Буду тренироваться еще усерднее.

— Какова первая часть сезона для ЦСКА с вашей точки зрения?

— Недовольны тем положением, в котором сейчас находимся. Сделаем все возможное, чтобы выжать максимум и занять то место, на котором должны находиться.

— «Ростов» и «Спартак» оторвались, как это исправлять?

— Побеждать в каждом матче.

— Какие цели на вторую часть сезона?

— Развиваться, становиться сильнее с каждой тренировкой, с каждым матчем.

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