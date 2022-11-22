Защитник ЦСКА Лукин: «Сделаем все возможное, чтобы занять место, на котором должны находиться»
Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с корреспондентом «СЭ» после открытия Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Урала».
— Впереди матч с «Уралом» в Кубке России. Ожидаете, что сыграете?
— Ожидания чтобы команда выиграла и прошла дальше с первого места. Будет ли Федотов ротировать состав? Ничего не говорил. Будем работать, чтобы попасть в стартовый состав.
— Как выигрывать конкуренцию?
— Смотрю на это положительно. Сделаю все, чтобы выиграть конкуренцию. Буду тренироваться еще усерднее.
— Какова первая часть сезона для ЦСКА с вашей точки зрения?
— Недовольны тем положением, в котором сейчас находимся. Сделаем все возможное, чтобы выжать максимум и занять то место, на котором должны находиться.
— «Ростов» и «Спартак» оторвались, как это исправлять?
— Побеждать в каждом матче.
— Какие цели на вторую часть сезона?
— Развиваться, становиться сильнее с каждой тренировкой, с каждым матчем.