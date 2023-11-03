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Сегодня, 15:35

Тюкавин заявил, что играть против 2DROTS неудобней, чем против «Урала» и «Пари НН»

Алина Савинова
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что играть против медиакоманды 2DROTS неудобней, чем с «Пари НН» и «Уралом».

— Против какой команды было тяжелее играть: против более закрытого «Урала», который больше рассчитывал на стандарты, или против более комбинационного «Пари НН»?

— Вы видели какой сегодня «Нижний» закрытый под конец игры был, у них в обороне семь человек стоят, — приводит Legalbet слова футболиста.

— Так против какой команды более неудобно играть?

— Против 2DROTS будет (смеется).

В матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» обыграло «Пари НН» (2:1). Соперником бело-голубых в плей-офф будет «Зенит».

Источник: https://legalbet.ru/news/tyukavin-zayavil-chto-igrat-s-2drots-neudobnej-chem-s/
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Константин Тюкавин
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