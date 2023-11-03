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Сегодня, 15:41

Орещук: «Динамо» — веселая команда. Не понимаю, что от них ждать в Кубке»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал результаты жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Соперником бело-голубых в 1/4 финала будет «Зенит».

«От первого матча будет зависеть все. «Динамо» — веселая команда. Не понимаю, что от них ждать. Команда может выдать фееричный матч, а могут, как вчера, собрать 28 штанг. В игре с «Пари НН» повезло. «Динамо» рассчитывает на удачу. Игра есть, впереди команда смотрится нормально. Последние матчи говорили об обратном — сзади все хорошо, а в нападении что-то пропало. После вчерашней игры получается, мне показалось. Если бы в Кубке был один матч с «Зенитом», тогда шансы 50 на 50, а так все зависит от домашней встречи. Одна игра состоится в этом году, ответная — в следующем. Что будет в 2024 году, никто не знает. В этом году «Динамо» может зацепиться и дать результат», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-dinamo-veselaya-komanda-vse-budet-zaviset-ot-pervogo-matcha-s-zenitom/
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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