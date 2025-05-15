Тренер «Зенита» Оливейра раскритиковал работу судей в матче с ЦСКА

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал судейство в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (0:2, пен. — 3:4).

«Остался ли я доволен работой судей? Если мне этот вопрос задают, то понятно, что судейство никого не устраивает. Вы видели, как нам пенальти поставили? Там два человека стоят в офсайде, блокируют нашего игрока, а потом «Зениту» бороться не дают! В любом чемпионате мира зафиксировали бы офсайд, но у нас не свистят и дают пенальти... Судейство повлияло на исход матча? Мы, конечно, несем ответственность за результат, но вот даже второй гол ЦСКА — нам сказали, что Барриос сам шел на контакт», — цитирует Оливейру «РБ Спорт».

В суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».