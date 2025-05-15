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Орлов — о пенальти Соболева: «Надо было хоть немного развернуть голеностоп»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением об ответном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (2:0, пенальти — 4:3).

«Зенит», имея фору в два мяча, ее растерял, довел дело до серии пенальти. Говорят, что это лотерея. Возможно. Но почему первым у питерцев прошел пробивать далеко не самый техничный футболист? Я этого понять не могу. Обычно начинают серию технари, так? Вы же видели, как исполнил Луис Энрике. Без шансов для Торопа. Четко, хладнокровно.

Почему Соболев пробил именно так? Слабо, по центру. Он же сделал паузу, обманул Торопа, вратарь упал. Но вот сам удар... Голеностоп не развернулся как следует. Надо было его хотя бы немного развернуть! В голове, видимо, сидела мысль, что нужно пробить в противоположный от голкипера угол. Подвела техника... Ну вот такой он футболист.

Станет ли Соболев теперь антигероем среди болельщиков «Зенита»? В футболе все бывает. Не надо вешать ярлыки. Просто он уже довольно давно в команде. Весь сезон, но...

Семак рассчитывал, что сделает из него полезного футболиста. И ведь были наметки. Александр вытащил матч с «Пари НН», старался. Но если бы вчера вышел на замену Ерохин, а не Соболев? Может быть, было бы лучше? Не знаю... Сейчас приходится признать: Соболев свою функцию не выполнил. Посмотрим, что будет дальше. Впереди еще два матча чемпионата.

Так что выбор первого номера «Зенита» в этой серии для меня загадка. Это решение тренеров. Теперь они сами себя будут корить.

Мантуан, к слову, даже в створ не попал. Не помогли «Зениту» игроки, вышедшие на замену. Не справились с волнением. Никак себя не проявили. Неэффективные ходы», — сказал Орлов.

ЦСКА по итогам двух матчей вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ростов». Суперфинал пройдет 1 июня в Лужниках.

Александр Соболев и&nbsp;Геннадий Орлов.«Почему первым у «Зенита» бил Соболев?! Не смог развернуть голеностоп». Орлов — о поражении Питера от ЦСКА

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Александр Соболев
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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