«Спартак» и «Ростов» встретятся в финале Пути регионов Кубка России 15 мая

«Спартак» и «Ростов» встретятся в финале Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 15 мая. Матч в Москве на стадионе «Лукойл Арена» начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира на федеральном канале — в 19.15 мск. Кроме того, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» также покажут игру в окне ретрансляции федерального телеканала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи спартаковцев и ростовчан. Ключевые события игры «Спартак» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.

15 мая 2025, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

«Ростов» и «Спартак» ранее встречались в четвертьфинале Пути РПЛ. Победу в двухматчевом противостоянии одержали дончане (3:1).

Победитель финала Пути регионов выйдет в суперфинал и разыграет трофей с ЦСКА.