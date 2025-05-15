«Спартак» — «Ростов»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Спартак» и «Ростов» встретятся в финале Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 15 мая. Матч в Москве на стадионе «Лукойл Арена» начнется в 20.00 по московскому времени.
Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира на федеральном канале — в 19.15 мск. Кроме того, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» также покажут игру в окне ретрансляции федерального телеканала.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи спартаковцев и ростовчан. Ключевые события игры «Спартак» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
«Ростов» и «Спартак» ранее встречались в четвертьфинале Пути РПЛ. Победу в двухматчевом противостоянии одержали дончане (3:1).
Победитель финала Пути регионов выйдет в суперфинал и разыграет трофей с ЦСКА.