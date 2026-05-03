Мусаев: «Краснодар» сделает все, чтобы попасть в финал Кубка России»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал предстоящий матч против московского «Динамо» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Сейчас рано говорить о встрече с «Динамо» в чемпионате. Мы думаем об игре с «Динамо» в Кубке России. Нам остался один матч до финала, в который, конечно, хочется пройти. Сейчас не хочется говорить об РПЛ. Мы сделаем все, чтобы попасть в финал Кубка России.

— Как планируете выстраивать подготовку, учитывая короткую обойму? Будете ли вы прибегать к ротации?

— Между играми будет время на восстановление. Я считаю, что на поле должны выходить сильнейшие. Мы прошли большой путь в Кубке России. Сначала групповой этап, потом плей-офф с двумя встречами. Ребята проделали большой труд. Шансы — 50 на 50, нет фаворита в предстоящей встрече. Мы будем делать все, чтобы пройти в финал.

Матч между командами пройдет 7 мая на «Ozon Арене» в Краснодаре» и начнется в 20.30 по московскому времени. Первый матч завершился вничью — 0:0.

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