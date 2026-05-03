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3 мая, 16:11

Газзаев о шансах ЦСКА против «Спартака» в Кубке России: «Команде, кроме чести, уже нечего терять»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче команды в финале пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

— Прежде чем создать хорошую команду, нужно создать хороший коллектив. Тогда команда добьется положительных результатов. Мы видим, что этой весной Кисляк и Глебов не прогрессируют. Все восхищались ими осенью, а во что они превратились сейчас? Тот же Баринов, который пришел из «Локомотива». Я уже говорил, что в «Локомотиве» был один игрок, а в ЦСКА совсем другой. Все надеялись на нападающего Гонду. А он ничего хорошего не показал, кроме одной игры в Кубке России.

— За счет чего такой ЦСКА может пройти «Спартак» в Кубке России?

— Это главное дерби страны. Обе команды потеряли возможность бороться за чемпионство, но могу еще завоевать трофей в этом сезоне. ЦСКА, кроме чести, терять уже нечего, — сказал Газзаев.

Матч состоится 6 мая на «Лукойл арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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