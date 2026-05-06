Тренер ЦСКА Игдисамов — об атмосфере дерби: «Мандража не испытывал, а хотелось бы промурашиться»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился мнением об атмосфере на стадионе во время матча со «Спартаком» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

— Не каждый имеет шанс почувствовать атмосферу дерби. Какие у вас были ощущения сегодня?

— К моему большому сожалению, мандража не испытывал. А хотелось бы... Хотелось бы промурашиться, почувствовать эти эмоции. Но я постарался отключить голову. Здорово, что сегодня была такая атмосфера, такой антураж. Расстроил только результат.

— Вы в классическом костюме сегодня. Это к дерби или вы считаете, что главный тренер всегда так должен одеваться?

— А вам нравится? Спасибо. Я сегодня хотел выглядеть так, как я хочу. Возможно, в Нижнем Новгороде в следующей игре буду выглядеть уже иначе.

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