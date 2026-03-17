Тренер ЦСКА Челестини — об отставке: «Не опущу руки и не брошу команду»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче полуфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Я не опущу руки и не брошу команду. У меня больше сил и желания, чем раньше.
Мы играли с хорошей командой. Мы не смогли провести матч так, как хотели. Карточки усложнили нам игру. Мы понимали, что это будет сложный матч и должны были держаться. Два гола в первые 15 минут второго тайма нас подкосили. Нам нужно работать дальше и бороться. Нет ни малейших сомнений, что команда все изменит. Сейчас мы страдаем, мы это понимаем. И завтра начнем работу над подготовкой, чтобы добиться первой победы в этом году», — сказал Челестини.
ЦСКА потерпел четвертое поражение в пяти матчах после зимнего перерыва. Ранее армейцы в РПЛ уступили «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1).
(Мария Захарян)
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