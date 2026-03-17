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17 марта, 22:49

Челестини о разгроме от «Краснодара»: «Знаем, что должны как можно быстрее прервать полосу неудач»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России объяснил причины неудач красно-синих в играх после зимней паузы.

Армейцы уступили «Краснодару» со счетом 3:5 по сумме двух встреч и вылетели в Путь регионов.

— В первом матче с «Краснодаром» вы отлично сыграли. Почему не удалось перенести этот стиль на другие встречи?

— Я считаю, что в Грозном, против «Ахмата» мы сыграли плохо. Мы, конечно, могли не проиграть, но случилось то, что случилось. Потом мы повели хороший матч с «Краснодаром» во всех фазах. Мы должны были побеждать с большим счетом.

С «Динамо» мы хорошо начали, но на 15 минуте был удален Гонду. Было непросто, но мы доминировали до 60-й минуты в меньшинстве. А с «Балтикой» не реализовали свои моменты и сами пропустили. Но первый тайм на тяжелом поле мне понравился. Команда доминировала и создавала моменты.

В декабре мы были здесь, в Краснодаре, и боролись за то, чтобы уйти на паузу в статусе зимнего чемпиона. Мы еще живы. Мы выиграли Зимний кубок. Десять дней назад мы провели великолепный матч против «Краснодара». Сейчас тяжелый период, но мы знаем, что должны как можно быстрее прервать эту полосу.

Сегодня у нас было преимущество в два мяча. Мы должны были играть с головой на плечах, разумно. С энергией, но не теряя голову. Но нам сначала пришлось играть 10 на 11, а потом 9 на 11. Матч был длинный. Даже при счете 0:3 мы могли спастись, забив один гол. Мы хотим делать больше и лучше. Мы будем продолжать работать и верить в себя. Я верю в команду на 100 процентов.

В Пути регионов ЦСКА встретится с победителем матча «Крылья Советов» — «Локомотив».

(Мария Захарян)

Джон Кордоба и&nbsp;Жоао Виктор в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (4:0) 17&nbsp;марта.«Краснодар» уничтожил ЦСКА. Два удаления — символ бессилия команды Челестини
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
17 марта, 19:30. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
4:0
ЦСКА

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Фабио Челестини
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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