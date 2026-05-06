Мусаев: «Ответственность за поражение беру на себя. Тренер все правильно сделал, хороший был план на игру»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал поражение от «Спартака (0:1) в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.



— Ответственность беру на себя. Мог предрешить судьбу матча. Игроки провели хороший матч, я об этом им сказал. Тренер все правильно сделал, хороший был план на игру, — сказал Мусаев журналистам после матча.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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