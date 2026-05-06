Карседо: «Заболотный очень важный игрок для «Спартака». Посмотрим, как ситуация будет развиваться»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил игру своей команды и ЦСКА (1:0) во втором тайме финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Были ли вы готовы к переменам в ЦСКА после перерыва? Соперник играл лучше во втором тайме.

— На мой взгляд, ход игры был обусловлен не изменением схемы, а счетом. Сопернику надо было идти вперед и сравнивать. Всегда есть определенная боязнь.

— Была ли мысль выпустить Заболотного, учитывая его ситуацию?

— Он часть команды, он мог выйти на поле. Антон профессионал, очень важный игрок для нас и на поле и вне его. Посмотрим, как ситуация будет развиваться.

— Игорь Ларионов на пресс-конференциях любит говорить, что опаздывает на просмотр матча Лиги чемпионов. Вы не торопитесь на второй тайм «Бавария» — «ПСЖ»?

— Нет, Лигу чемпионов я буду смотреть завтра. Сегодня же насладимся победой над ЦСКА. А вечер я проведу с женой.

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