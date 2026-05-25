Суперфинал Кубка России вошел в топ-3 финалов кубков Европы по посещаемости

Суперфинал FONBET Кубка России сезона-2025/26 между «Спартаком» и «Краснодаром» вошел в тройку самых посещаемых аналогичных матчей в Европе, сообщает Российский футбольный союз.

Игру 24 мая, которая прошла на стадионе «Лужники» в Москве, посетили 72­978 зрителей. Финальный матч Кубка Англии Челси» — «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли» собрал аудиторию в 83337 зрителей, а игра «Бавария» — «Штутгарт» за Кубок Германии на Олимпийском стадионе Берлина — 74064 зрителя.

Суперфинал Кубка России по посещаемости опередил решающие матчи турниров в Испании (70000 зрителей) и Италии (68729 зрителей).

«Спартак» 24 мая обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

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