Суперфинал Кубка России вошел в топ-3 финалов кубков Европы по посещаемости
Суперфинал FONBET Кубка России сезона-2025/26 между «Спартаком» и «Краснодаром» вошел в тройку самых посещаемых аналогичных матчей в Европе, сообщает Российский футбольный союз.
Игру 24 мая, которая прошла на стадионе «Лужники» в Москве, посетили 72978 зрителей. Финальный матч Кубка Англии Челси» — «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли» собрал аудиторию в 83337 зрителей, а игра «Бавария» — «Штутгарт» за Кубок Германии на Олимпийском стадионе Берлина — 74064 зрителя.
Суперфинал Кубка России по посещаемости опередил решающие матчи турниров в Испании (70000 зрителей) и Италии (68729 зрителей).
«Спартак» 24 мая обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).
Источник: РФС
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28 авг 19:09
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