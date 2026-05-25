Абаскаль — о победе «Спартака» в Кубке: «Браво, эта команда способна выиграть чемпионат»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» (1:1, пенальти — 4:3).

«Браво, «Спартак»! Я рад за клуб, фанатов и в первую очередь за тех людей, работа которых не выходит на передний план. Это администрация, медицинский персонал и так далее. Считаю, что эта команда способна выиграть чемпионат», — сказал Абаскаль «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.