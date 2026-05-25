«Спартак» после победы в Кубке России: «Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте»

«Спартак» после победы в суперфинале Кубка России опубликовал в своем Telegram-канале статистику побед команды в советских и российских турнирах.

«Больше всего чемпионств. Больше всего кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Спартак» 15 раз был обладателем Кубка СССР/Кубка России и 22 раза выигрывал чемпионат СССР/чемпионат России.

Красно-белые в суперфинале FONBET Кубка России 24 мая победили «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве.

В РПЛ в сезоне-2025/26 «Спартак» занял четвертое место — у команды 52 очка после 30 матчей.

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