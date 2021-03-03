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Стали известны пары 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

18:09
Кубок России по футболу. Фото РФС.
Кубок России по футболу. Фото РФС.
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3 марта прошла жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России сезона-2020/21 по футболы. По итогам жеребьевки, были определены четыре пары четвертьфиналистов.

Кубок России по футболу

1/4 финала

«Арсенал» — ЦСКА

«Ахмат» — «Уфа»

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Сочи» — «Локомотив»

Четвертьфинальные матчи состоятся 7-8 апреля. Полуфинальные пары также будут определены путем жеребьевки.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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