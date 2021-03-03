Стали известны пары 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
18:09
3 марта прошла жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России сезона-2020/21 по футболы. По итогам жеребьевки, были определены четыре пары четвертьфиналистов.
Кубок России по футболу
1/4 финала
«Арсенал» — ЦСКА
«Ахмат» — «Уфа»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Сочи» — «Локомотив»
Четвертьфинальные матчи состоятся 7-8 апреля. Полуфинальные пары также будут определены путем жеребьевки.
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...