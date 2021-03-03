Стали известны пары 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

3 марта прошла жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России сезона-2020/21 по футболы. По итогам жеребьевки, были определены четыре пары четвертьфиналистов.

Кубок России по футболу

1/4 финала

«Арсенал» — ЦСКА

«Ахмат» — «Уфа»

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Сочи» — «Локомотив»

Жеребьевка 1/4 Кубка России состоялась ?



Какая пара самая интересная? pic.twitter.com/1Hfh9vy1nO — Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 3, 2021

Четвертьфинальные матчи состоятся 7-8 апреля. Полуфинальные пары также будут определены путем жеребьевки.