Гендиректор «Крыльев Советов» оценил результаты жеребьевки БЕТСИТИ Кубка России

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. 3 марта стало известно, что самарцы сыграют московским «Динамо».

«Настрой боевой. Рады, что домашняя игра. На этой стадии слабых соперников точно нет. Учитывая, что мы единственные представители ФНЛ, думаю, нас все хотели заполучить. Как случилось, так случилось. «Динамо», и «Динамо. Будем играть!» — сказал Калакуцкий «СЭ».

После 27 туров в Олимп-ФНЛ «Крылья» занимают первое место. «Динамо» — 33 балла и шестая строчка в Тинькофф РПЛ.

(Екатерина Звенигородская)