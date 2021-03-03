Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвел итоги матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Уралом» (3:0).

«Игру разделим на два тайма, потому что первый был не очень хороший. Наверное, это тоже один из моментов того, что игроки еще понимают не все вещи и только приехали к нам, не имея возможность адаптироваться к игре.

В перерыве мы указали на эти ошибки, и я очень рад, что ребята поправили эти моменты и во многих эпизодах уже выглядели по-другому. Выделять кого-то отдельно, я думаю, неправильно. Каждый из них делал все возможное и старался. Здесь по самоотдаче и желанию претензий нет», — приводит слова тренера сайт «Уфы».

Отдельно Рахимов рассказал о состоянии полузащитника Олег Иванова, который пока не играл за свою новую команду.

«Надеюсь, что в самое ближайшее время он уже приступит к работе. Мы обследовали его, и, может быть, через три-четыре дня он сможет приступить к работе. Посмотрим», — заключил Рахимов.