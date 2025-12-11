Четыре футболиста «Зенита» попали в символическую сборную Кубка России по итогам 2025 года

Определилась символическая сборная FONBET Кубка России по итогам 2025 года. Состав опубликован в Telegram-канале турнира.

В него попали игроки, которые чаще всего попадали в команду недели в 2025 году. В сезоне-2024/25 победителем Кубка России стал ЦСКА.

Символическая сборная Кубка России-2025:

Вратарь: Александр Корякин («Краснодар»)

Защитники: Мойзес (ЦСКА), Нуралы Алип («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов"/"Динамо» Москва), Илья Самошников («Локомотив"/"Спартак»)

Полузащитники: Данила Козлов («Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Максим Глушенков («Зенит»)

Нападающие: Андрей Мостовой («Зенит»), Матео Кассьерра («Зенит»), Ливай Гарсия («Спартак»)