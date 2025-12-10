Кубковые матчи «Спартака» и «Динамо» пройдут 5 и 18 марта, ЦСКА и «Краснодара» — 4 и 17 марта
РФС утвердил календарь матчей полуфинала Пути РПЛ и матчей второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России в сезоне-2025/26.
Матчи 1/2 финала Пути РПЛ между «Спартаком» и московским «Динамо» пройдут 5 и 18 марта, игры ЦСКА и «Краснодара» — 4 и 17 марта.
Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи
4 марта (среда)
ЦСКА — «Краснодар» (время начала — в 20.45 мск)
5 марта (четверг)
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (начало — в 20.45 мск)
Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи
17 марта (вторник)
«Краснодар» — ЦСКА (начало — в 20.45 мск)
18 марта (среда)
«Спартак» — «Динамо» (Москва) (начало — в 20.45 мск)
Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап
3 марта (вторник)
«Балтика» — «Зенит» (начало — в 20.00 мск)
4 марта (среда)
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала) (начало — в 18.30 мск)
«Крылья Советов» — «Оренбург» (начало — в 18.30 мск)
5 марта (четверг)
«Арсенал» — «Локомотив» (начало — в 18.30 мск)
Судейство