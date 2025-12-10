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Кубковые матчи «Спартака» и «Динамо» пройдут 5 и 18 марта, ЦСКА и «Краснодара» — 4 и 17 марта

Стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России
Руслан Минаев
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС утвердил календарь матчей полуфинала Пути РПЛ и матчей второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России в сезоне-2025/26.

Матчи 1/2 финала Пути РПЛ между «Спартаком» и московским «Динамо» пройдут 5 и 18 марта, игры ЦСКА и «Краснодара» — 4 и 17 марта.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

4 марта (среда)

ЦСКА — «Краснодар» (время начала — в 20.45 мск)

5 марта (четверг)

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (начало — в 20.45 мск)

Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи

17 марта (вторник)

«Краснодар» — ЦСКА (начало — в 20.45 мск)

18 марта (среда)

«Спартак» — «Динамо» (Москва) (начало — в 20.45 мск)

Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап

3 марта (вторник)

«Балтика» — «Зенит» (начало — в 20.00 мск)

4 марта (среда)

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала) (начало — в 18.30 мск)

«Крылья Советов» — «Оренбург» (начало — в 18.30 мск)

5 марта (четверг)

«Арсенал» — «Локомотив» (начало — в 18.30 мск)

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