Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:52

РФС утвердила новый формат БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг, 11 августа, состоялось заседание бюро исполкома РФС. На нем было принят ряд решений, в том числе утвержден формат розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России в сезоне-2022/23, сообщает сайт организации.

Были утверждены  формат проведения Кубка России сезона-2022/23 с использованием системы Double Elimination, регламент и структуру календаря.

При этом обсуждается вопрос титульного спонсора и основного вещателя Кубка.

Double Elimination — турнирная система с выбыванием после двух поражений, которую используют в турнирах по киберспорту.

Ранее турнир предложили разделить на два пути: «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиг».

Источник: https://rfs.ru/news/216451
БЕТСИТИ Кубок России
РФС
22
10
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Материалы сюжета: РПЛ-2022: Кубок России в новом формате без Кубка лиги и расширения
Натхо: «Вернусь ли я в Россию или ЦСКА? Я счастлив своей ролью в «Партизане», но никогда не говори никогда»
Андрей Федун не стал комментировать слухи об уходе брата и продаже «Спартака»
Булыкин назвал безобразной игру «Локомотива» во втором тайме матча против «Зенита»
Марадишвили — о Худякове: «Он развит не по годам. Очень взрослый, несмотря на возраст»
Агент рассказал, как помогал Леону Классену попасть в Россию
В РФС рассказали, когда состоится жеребьевка БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» подтвердили, что проголосовали за «Яндекс» в качестве вещателя Кубка России

«Амкал» и 2DROTS сыграют в БЕТСИТИ Кубке России сезона-2022/23
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости