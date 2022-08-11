РФС утвердила новый формат БЕТСИТИ Кубка России

В четверг, 11 августа, состоялось заседание бюро исполкома РФС. На нем было принят ряд решений, в том числе утвержден формат розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России в сезоне-2022/23, сообщает сайт организации.

Были утверждены формат проведения Кубка России сезона-2022/23 с использованием системы Double Elimination, регламент и структуру календаря.

При этом обсуждается вопрос титульного спонсора и основного вещателя Кубка.

Double Elimination — турнирная система с выбыванием после двух поражений, которую используют в турнирах по киберспорту.

Ранее турнир предложили разделить на два пути: «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиг».