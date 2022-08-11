В «Спартаке» подтвердили, что проголосовали за «Яндекс» в качестве вещателя Кубка России

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, за кого голосовал клуб при выборе вещателя БЕТСИТИ Кубка России.

— СМИ сообщили, что «Спартак» голосовал за вариант с вещателем — «Яндексом». Правда ли это?

— Обновленный Кубок России — хороший шанс для расширения аудитории и поиска новых партнеров и площадок. Конкуренция всегда идет на пользу — как в спорте, так и в спортивном бизнесе. «Яндекс» — большой холдинг с серьезной репутацией.

По данным «РБ Спорт», за модель с «Яндексом» выступили 10 клубов РПЛ, а 6 — за работу с федеральным спортивным телеканалом. Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.