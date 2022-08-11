Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:03

В «Спартаке» подтвердили, что проголосовали за «Яндекс» в качестве вещателя Кубка России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, за кого голосовал клуб при выборе вещателя БЕТСИТИ Кубка России.

— СМИ сообщили, что «Спартак» голосовал за вариант с вещателем — «Яндексом». Правда ли это?

— Обновленный Кубок России — хороший шанс для расширения аудитории и поиска новых партнеров и площадок. Конкуренция всегда идет на пользу — как в спорте, так и в спортивном бизнесе. «Яндекс» — большой холдинг с серьезной репутацией.

По данным «РБ Спорт», за модель с «Яндексом» выступили 10 клубов РПЛ, а 6 — за работу с федеральным спортивным телеканалом. Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Зените» рассказали, за кого голосовали при выборе вещателя Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости