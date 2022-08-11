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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:04

«Амкал» и 2DROTS сыграют в БЕТСИТИ Кубке России сезона-2022/23

Иван Шитик
Корреспондент
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«Амкал» сыграет в Кубке России.
Фото ФК «Амкал»

Бюро исполкома РФС утвердило команды в числе участников нового розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.

Команды из медиалиги «Амкал» и 2DROTS сыграют в Кубке России сезона-2022/23.

Кубок страны будет разыгран с использованием системы Double elimination.

Double Elimination — турнирная система с выбыванием после двух поражений, которую используют в турнирах по киберспорту.

Ранее стало известно, что эти любительские команды примут участие в Кубке России на стадии 1/256 финала.

«Амкал» и 2DROTS — любительские команды, созданные блогерами. «Амкал» основал Герман Попков (El Classico), а 2DROTS — Евгений Бабенко.

Источник: https://t.me/russiancup_official/616
БЕТСИТИ Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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