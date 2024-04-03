«Спартак» — «Зенит»: Карасев правильно не удалил Алипа

На 43-й минуте первого полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Зенит» на поле после фола Манфреда Угальде возникла конфликтная ситуация, в которой правильно разобрался судья Сергей Карасев.

Рефери видел, как спартаковец догнал уже не владевшего мячом Нуралы Алипа и пихнул его рукой в шею, при этом угодив ногой по ноге. В ответ зенитовский защитник подбежал к обидчику и пихнул его грудью — Угальде упал.

У арбитра не было оснований в такой ситуации прибегнуть к самому серьезному дисциплинарному наказанию — удалению. Карасев правильно вынес обоим участникам конфликта по предупреждению.