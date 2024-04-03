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Сегодня, 21:50

«Спартак» — «Зенит»: Карасев правильно не удалил Алипа

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 43-й минуте первого полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Зенит» на поле после фола Манфреда Угальде возникла конфликтная ситуация, в которой правильно разобрался судья Сергей Карасев.

Рефери видел, как спартаковец догнал уже не владевшего мячом Нуралы Алипа и пихнул его рукой в шею, при этом угодив ногой по ноге. В ответ зенитовский защитник подбежал к обидчику и пихнул его грудью — Угальде упал.

У арбитра не было оснований в такой ситуации прибегнуть к самому серьезному дисциплинарному наказанию — удалению. Карасев правильно вынес обоим участникам конфликта по предупреждению.

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FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
03 апр, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Манфред Угальде
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Нуралы Алип
Сергей Карасев (судья)
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