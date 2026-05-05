«Спартак» сообщил о продаже всех билетов на дерби с ЦСКА в Кубке России

«Спартак» продал все билеты на финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России против ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Все билеты на дерби с ЦСКА проданы! Давайте максимально поддержим «Спартак» в важнейшем кубковом матче! Завтра на стадионе будет важен каждый!» — говорится в заявлении «Спартака».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 6 мая на «Лукойл Арене» в Москве. Победитель этой пары встретится в суперфинале с победителем противостояния между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:0 после первой игры) в Пути РПЛ.

За два дня до дерби со «Спартаком» армейцы объявили об уходе главного тренера Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Дмитрий Игдисамов.

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