Александр Домогаров и Светлана Сурганова выступят на FONBET Кубке России с песнями военных лет

6 и 7 мая артисты Александр Домогаров и Светлана Сурганова исполнят песни военных лет на стадионах в Москве и Краснодаре в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».

Народный артист России Александр Домогаров исполнит песню «От героев былых времен» 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» перед матчем финала Пути Регионов FONBET Кубке России «Спартак» — ЦСКА.

Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова выступит с композицией «На безымянной высоте» 7 мая на «Ozon Арене» перед игрой финала Пути РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Кроме того, в столице Кубани РФС проведет трофи-тур FONBET Кубка России.Трофей в город доставят Ари, Максим Бузникин, Владимир Гранат и Максим Ромащенко. Они провезут кубок по знаковым местам города и закончат путешествие на «Ozon Арене». Там же состоится фото- и автограф-сессия с их участием.