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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия заявил, что не пьет алкоголь

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия признался «СЭ», что не будет отмечать победу в FONBET Кубке России алкоголем.

«Ву будет пить водку? Удачи ему. Я вообще не пью. Почему? Это мой выбор», — сказал Гарсия «СЭ».

В суперфинале турнира красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; качают Хуана Карлоса Карседо после победы в&nbsp;Кубке России.Этот Кубок — Карседо. Он вернул в «Спартак» футбол вместо истерик

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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Ливай (Леви) Гарсия
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