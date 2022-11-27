«Спартак» обратился в РФС из-за недопуска болельщиков на матч с «Зенитом»

«Спартак» обратился в Российский футбольный союз (РФС) перед матчем Кубка России с «Зенитом», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, причиной жалобы стал массовый недопуск болельщиков московской команды на матч с «Зенитом» из-за атрибутики. Отмечается, что в числе не допущенных фанатов есть женщины и дети.

«Зенит» принимает «Спартак» в Санкт-Петербурге в шестом туре Кубка России. На данный момент счет 0-0.