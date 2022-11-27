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Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: «Первое место в группе в Кубке России — это очень приятно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых над «Оренбургом» (1:0), которая позволила бело-голубым выйти в верхнюю сетку плей-офф Кубка России с первого места в группе.

— Первое место в группе? Это очень приятно! Хорошая игра была с обеих сторон. Мы очень рады, что победили, забили. Команда выглядела довольно зрелищно. Моменты были, можно было забивать еще больше, но у нас есть три очка и первое место в группе. Это очень важно. Формат Кубка России? Мы были авторами этой идеи. Мы прекрасно его понимаем. Ждем плей-офф.

«Динамо» с 10 очками заняло первое место в группе С пути РПЛ Кубка России. «Ростов» с 9 очками стал вторым и вышел в верхнюю сетку плей-офф вместе с бело-голубыми. «Ахмат» также набрал 9 очков, но уступил ростовчанам и отправился в нижнюю сетку плей-офф. «Оренбург» с 8 очками стал четвертым и вылетел из турнира.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Зенит 0
Спартак 0
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28%

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ТБ 2.5

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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