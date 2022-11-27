«Оренбург» проиграл «Динамо» и вылетел из Кубка России

«Динамо» на своем поле обыграло «Оренбург» в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой встрече стал полузащитник бело-голубых Денис Макаров, отличившийся на 70-й минуте. Игрок «Динамо» Даниил Лесовой скинул мяч в центр штрафной, Макаров принял заброс на грудь и вторым касанием переправил его в угол ворот.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице группы С Кубка России, набрав 10 очков в 6 матчах. «Ростов» идет вторым — 9 очков. Обе команды вышли в плей-офф пути РПЛ.

«Ахмат» располагается на 3-м месте с 9 очками, уступая ростовчанам по дополнительным показателям. Команда отправится в плей-офф пути регионов. «Оренбург» с 8 очками занял последнее место и вылетел из Кубка России.